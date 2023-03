Mann brøt seg inn i fengsel: – De stikker vel helst andre veien

NTB

Søndag kveld skjedde det en høyst uvanlig hendelse ved Ilseng fengsel i Stange. En mann brøt seg inn i fengselet. – Han var ute etter noen, sier tillitsvalgt.

– Det er lenge siden vi har opplevd noe slikt. De stikker vel som regel andre veien, sier tillitsvalgt Espen Grongstad i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til Hamar Arbeiderblad.

Han forteller at hendelsen skjedde i 21.30-tiden søndag kveld. Da brøt mannen seg inn i fengselet ved å klatre over et tre meter høyt gjerde med piggtråd på toppen. Både innsatte og ansatte opplevde det som veldig ubehagelig, ifølge Grongstad.

– Mannen hadde hendene i lomma, og de innsatte trodde kanskje han var bevæpnet, fortsetter han.

Den uønskede episoden ble oppdaget av innsatte, som kontaktet vaktene og varslet om at mannen skal ha spurt etter en navngitt innsatt.

– Han var ute etter noen for å kreve inn noe, sier Grongstad.

Politiet ble varslet, men mannen var borte før de kom til stedet. De har siden snakket med mannen.

– Vi var innom Ilseng fengsel rundt 22:15. Personen hadde tatt seg inn på området ved å klatre over gjerde. Vi har identifisert vedkommende og snakket med ham. Det er ikke grunn til å pågripe vedkommende, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes.

Ilseng er et lavsikkerhetsfengsel for menn i Ilseng i Stange kommune i Innlandet. Fengselet har ordinær kapasitet på 86 plasser.