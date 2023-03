Sjeføkonom forventer lavere norsk rentetopp etter amerikansk bankkollaps

NTB

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika sier markedet tror på færre renteøkninger og en lavere rentetopp i Norge etter at amerikanske Silicon Valley Bank kollapset.

Andreassen er ikke bekymret for at norske banker vil havne i trøbbel og gå over ende i kjølvannet av kollapsen i SVB, men han sier forventningene til renteøkninger har kollapset.

– Nå priser vi inn at renten settes opp til 3 prosent i mars og så stopper, før den settes ned neste vår, sier Andreassen til NTB. Det innebærer en boliglånsrente på rundt 4 prosent, sier han.

– For en uke siden var forventningene at styringsrenten bare skulle opp, opp, opp, sier han og legger til at noen prognoser pekte på en rentetopp på opptil 4 prosent.

Svakere enn ventet

Sjeføkonomen sier problemene i den amerikanske banken kom overraskende, men peker på flere faktorer som gjør at SVB skiller seg fra norske banker.

– Silicon Valley Bank har jobbet mye med finansiering av teknologioppstartsbedrifter, også i stadiene før børsnotering. Men det er først etter børsnotering man kommer inn på det åpne finansmarkedet: Alt annet skjer bak en gardin, og nå ser vi at i hvert fall deler av bransjen har hatt en svakere økonomi enn vi trodde, sier Andreassen.

Silicon Valley Bank var den 16. største banken i USA, der de 15 største er strengere regulert enn bankene lenger ned på listen. Sjeføkonomen sier det fortsatt er et åpent spørsmål hva disse resterende bankene sitter på av tap.

– De som har penger i banken, har nok ikke tenkt på at dette er en risiko. Men nå har sentralbanken i USA gitt en blankobeskyttelse av all innskudd, og uten det så hadde nok pengene flommet ut av de mindre bankene og inn i de 15 store, sier Andreassen.

– Så spørs det om dette er nok, om folk nå vil slappe av, eller om de vil ta ut pengene sine. Det får vi se denne uken.

Annen risikoprofil

Han sier norske banker har en helt annen risikoprofil.

– Jeg blir veldig overrasket om noen norske banker eller finansinstitusjoner eller banker får samme type pustebesvær. Men tror jeg vi vil se en såkalt «flukt til sikkerhet», at folk flytter penger til norske sparebanker og forretningsbanker.

Han påpeker samtidig at mange norske investorer har investert i spennende teknologiselskaper og at det både er pensjonsfond og private investorer som har en del penger i denne sektoren.

– Men for en vanlig lektor med to barn og stort boliglån er dette en gledens dag, sier Andreassen og viser til forventningene om mindre renteoppgang.