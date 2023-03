Stor uro på Oslo Børs – hovedindeksen kraftig ned mandag formiddag

NTB

Hovedindeksen falt mer enn 2,5 prosent og ned under 1.200 poeng etter drøyt halvannen times handel mandag. Markedene preges av bankkollapsen i USA.

Mandag ligger an til å bli en av de dårligste dagene på børsen siden slutten av januar.

Etter en svak økning ved start mandag, snudde det helt på Oslo Børs. Hovedindeksen falt kraftig, 2,53 prosent til 1189,64 poeng klokka 10.39. Deretter har den stabilisert seg noe og var så vidt over 1.200 poeng klokka 12.09.

Det siste døgnet har myndighetene i blant annet USA og Storbritannia tatt grep for å forebygge ringvirkninger og smitteeffekt etter at amerikanske Silicon Valley Bank (SVB) fredag ble satt under konkursbeskyttelse. Markedene verden over – også i Norge – preges av bankkollapsen i USA.

Følger for renta

SVBs kollaps beskrives som den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika sier til NTB at problemene i den amerikanske banken kom overraskende.

Han sier forventningene til renteøkninger også i Norge har kollapset.

– Nå priser vi inn at renten settes opp til 3 prosent i mars og så stopper, før den settes ned neste vår, sier Andreassen. Det innebærer en boliglånsrente på rundt 4 prosent, sier han.

– For en uke siden var forventningene at styringsrenten bare skulle opp, opp, opp, sier han og legger til at noen prognoser pekte på en rentetopp på opptil 4 prosent.

Mindre renteoppgang enn ventet er godt nytt for hvermannsen.

– For en vanlig lektor med to barn og stort boliglån er dette en gledens dag, sier Andreassen.

Bankene sliter

I likhet med Oslo Børs, falt Europas ledende børser mandag.

I London falt FTSE 100-indeksen 1,68 prosent de første tre timene etter at handelen startet. DAX-indeksen i Frankfurt var ned 2,16 prosent, mens CAC 40 i Paris falt med 2 prosent mandag formiddag.

Amerikanske myndigheter har lovet at kundene i kollapsede Silicon Valley Bank (SVB) skal få tilgang til alle innskuddene sine. Finansmyndigheten forsøker å unngå at bankkrisen skal spre seg, og at flere banker skal få tilsvarende problemer.

I førhandelen på Wall Street mandag var det kraftig fall for en rekke amerikanske bankaksjer.

Oljefondet, som har investert milliarder av kroner i Silicon Valley Bank, har tapt store verdier på vegne av det norske folk. Onsdag i forrige uke hadde oljefondet 1,7 milliarder kroner investert i aksjer og 1,1 milliarder kroner i obligasjoner i bankens morselskap SVB Financial Group, skriver E24.

Fondet venter å få tilbake noe penger fra obligasjonsinvesteringen i SVB, men det er for tidlig å si hvor mye.

Oljeprisen ned

Det er også stort sett røde tall på børsen mandag, der ett fat nordsjøolje (brent spot) omsettes for 81,40 dollar klokka 12. Av de mest omsatte aksjene var det bare Mowi som ikke hadde røde tall klokka 12. Equinor var ned 1,2 prosent, mens Mowi var opp 1,45.

Den norske krona styrket seg først mot amerikanske dollar, britiske pund og euro, men så snudde det også her til røde tall.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte fredag på 1.220,58 poeng, etter årets hittil tyngste uke. Da falt indeksen med 2,9 prosent på én uke.