NTB

Politiet gjør undersøkelser i en bolig i Larvik etter at frekke tyver brøt seg inn natt til mandag og stjal et innpakket IKEA-kjøkken.

– Patruljen foretar åstedsundersøkelse i en bolig under oppføring på Tjodalyng som har skjedd i løpet av natten. Her har uvedkommende tatt seg inn og stjålet et IKEA-kjøkken i cirka 100 deler som var flatpakket, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter litt før klokka 9 mandag.