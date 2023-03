Mange mobbeofre får PTSD-diagnose

NTB

En kartlegging Dagbladet har foretatt viser at i 20 av 24 saker der mobbeofre saksøker kommunen, har ofrene fått den alvorlige psykiske lidelsen PTSD.

Siden 2018 har 25 barn, unge eller voksne, i 24 saker, saksøkt en kommune for ikke å ha stoppet eller forhindret mobbing, skriver avisen.

21 av de 25 som har gått til sak for erstatning etter mobbing, er eller har vært diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), viser kartleggingen.

– Dette er veldig beskrivende for hvor alvorlig mobbing er, og hvor stor skade det kan gjøre på et menneskesinn. Selv når mobbingen har tatt slutt, er den ikke over for dem som har vært utsatt for det, sier Kristin Oudmayer, som er direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef.

Hun understreker at de sakene som kommer opp i retten, er de mest alvorlige, og at mobbing ikke alltid vil resultere i psykiske lidelser.

Psykologspesialist og førsteamanuensis Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger er ikke overrasket over resultatet.

– Gjennom klinisk arbeid kjenner jeg til at mange barn får PTSD etter mobbing, sier hun.