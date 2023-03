Skrik-siktede kvinner må møte i retten

«Skrik» er kanskje et av Munchs mest berømte malerier. De to kvinnene limte seg fast til maleriet og begynte å rope slagord. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

De to kvinnene som limte seg fast til Munch-maleriet «Skrik», må møte i retten etter å ha unnlatt å etterkomme pålegg fra politiet.

To kvinner er siktet etter totalt tre demonstrasjoner i Oslo i 2022. Den ene kvinnen er ilagt en bot på 24.500 kroner eller 24 dager i fengsel. Den andre kvinnens bot er på 19.200 kroner eller 19 dager i fengsel.

Ingen av dem har betalt forelegget og må derfor møte i retten.

11. november i fjor ble Munchmuseet stengt en kortere periode etter de to kvinnene forsøkte å lime seg fast til Edvard Munchs «Skrik» i tredje etasje. Underveis i aksjonen ropte klimaaktivistene ut budskap. Politiet kom raskt til stedet og fikk fjernet dem.

Maleriet kom uskadd fra hendelsen. Likevel måtte limrester fjernes fra veggene. Kvinnene ble siktet for å ha forsøkt å skade en gjenstand tilhørende en annen.

Begge kvinnene er også siktet for sin deltakelse i en demonstrasjon mot oljevirksomhet på Sjursøya i Oslo som gikk over to dager tidlig i april 2022.

Flere personer blokkerte veibanen og lenket seg fast slik at tungtrafikken på vei til havneområdet ble forhindret. Kvinnene ble siktet for å blant annet ikke ha rettet seg etter pålegg fra politiet og ordensforstyrrelse. 31 personer ble bortvist fra stedet.

Saken skal opp i Oslo tingrett torsdag denne uken, og det er satt av to dager til behandlingen av saken.