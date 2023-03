NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 13. mars.

Oscar-storeslem for «Everything Everywhere All at Once»



Sci-fi-dramakomedien «Everything Everywhere All at Once» kapret sju priser ved Oscar-utdelingen, blant dem for beste film, beste regi og beste originalmanus.

Hovedrolleinnehaver Michelle Yeoh ble belønnet med prisen for beste kvinnelige skuespiller. Yeoh, som er fra Malaysia, er den første fra Asia til å vinne prisen. Ke Huay Quan og Jamie Lee Curtis vant sine første Oscar-priser for sine biroller i filmen.

Prisen for beste mannlige skuespiller gikk til Brendan Fraser for rollen i filmen «The Whale».

USA forsøker å forhindre bankkrise



Alle kunder av kollapsede Silicon Valley Bank (SVB) får tilgang til midlene sine, kunngjør amerikanske myndigheter. Samtidig tas det grep for å hindre smitteeffekt.

– Innskytere vil få tilgang til alle pengene sine fra mandag 13. mars, heter det i en uttalelse fra USAs finansdepartement, sentralbanken Federal Reserve og bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) søndag kveld.

Kunngjøringen kommer kun noen timer før handelen åpner i Asia. Det har vært frykt for at faktorene som har skapt problemer for den California-baserte banken, kan spre seg. Biden skal tale om saken mandag.

Medier: Biden freder deler av Alaska for oljeleting



USAs president Joe Biden vil begrense letingen etter olje og gass i Alaska, men samtidig godkjenne storprosjektet Willow, melder flere amerikanske medier. Det dreier seg om et område på rundt 65.000 kvadratkilometer i Alaska. En offisiell kunngjøring ventes søndag kveld eller mandag, ifølge AP.

Samtidig erfarer flere medier at Biden-administrasjonen vil si ja til det omstridte Willow-prosjektet i Alaska. Oljegiganten CoconoPhillips mener det kan hentes ut mer enn 600 millioner fat olje på 30 år, skriver New York Times.

Zuccarello på scoringslisten i Wild-tap

Mats Zuccarello noterte seg for et nytt mål da Minnesota Wild møtte Arizona Coyotes i NHL mandag. Wild tapte til slutt 4-5 i overtidsspill.

Mats Zuccarello fikk nesten 22 minutter på isen totalt og noterte seg for mål nummer 21 denne sesongen. Totalt er nordmannen oppe i 61 målpoeng.

Biogass kan gi like mye kraft som fire Fosen-felt



Da Energikommisjonen la fram sin løsning på den norske energisituasjonen tidligere i vinter, var biogass knapt nevnt. Biogassbransjen er oppgitt og mener det er fullt mulig å produsere så mye som 10 TWh i året – noe som tilsvarer fire Fosen-anlegg.

Mens Norge i fjor ga 200 millioner i støtte til biogassanlegg, ga Sverige 2,3 milliarder.

Krisetelefoner mangler statsstøtte – vurderer kutt

Mental Helse og Kirkens SOS driver de største krisetelefonene i landet, og frykter nå at de må kutte i tilbudet. I fjor fikk de to organisasjonene 55 millioner kroner i støtte, i år har de ennå ikke fått en krone.

Årsaken er at regjeringen har endret støtteordningen for krisetelefonene. Helsedirektoratet opplyser at svarene vil bli sendt ut i neste uke.