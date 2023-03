Virke bekymret for billigmerkevarene

NTB

Organisasjonen Virke Dagligvare er uroet over at store industriprodusenter kan presse opp prisene på butikkjedenes egne lavprisalternativer.

– EMV (butikkjedenes egne merkevarer) er nå på det høyeste noensinne, men fremdeles på et relativt lavt europeisk nivå, sier Folke Dalksau i NielsenIQ til E24.

NielsenIQ har gjennomført en undersøkelse som bekrefter trenden om nordmenns handlevaner. Ifølge selskapet skal EMV utgjøre 18,2 prosent av all dagligvarehandel.

Det er ikke alle like begeistret over. Både Norgesgruppen og Coop er medlem av organisasjonen Virke Dagligvare.

Under en høring skal Orkla, Ringnes og Nortura ha brukt stor plass på å uttrykke uro over EMV.

– Vi vet at de store industriprodusentene, som allerede har bortimot monopol i en rekke varegrupper, lenge har ønsket seg redusert konkurranse fra EMV. Kanskje helst et forbud. Nå frykter vi at lobbyvirksomheten har gitt resultater. Et forbud vil ramme forbrukerne gjennom høyere priser og dårligere utvalg, sier direktør Bendik Solum Whist.