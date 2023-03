Nordmenn lite glad i å bruke kontanter

NTB

Nordmenn er lite glad i å betale med kontanter i fysiske butikker. Bare én av ti nordmenn foretrekker å gjøre opp for seg med kontanter, ifølge en undersøkelse.

Undersøkelsen fra Klarna ser blant annet på økonomiske vaner blant forbrukere i 17 forskjellige land i 4. kvartal i fjor. Der kommer det blant annet fram at kun 11 prosent av nordmenn foretrekker å betale med kontanter i fysisk butikk.

Flest foretrekker å bruke kontanter i Tyskland (42 prosent) og Østerrike (41).

Selv om et klart flertall blant nordmenn foretrekker å betale med kort, har antallet som helst betaler med mobilen økt mye fra 4. kvartal 2021 til samme periode i 2022.

Hele en av fire (24 prosent) svarer at de best liker å bruke mobilen når de betalte i fysisk butikk. Det er spesielt kvinner og de i aldersgruppen 18–25 år som i økende grad oppgir at foretrekker å bruke mobiltelefonen – på bekostning av fysiske kort.

I fjor var gjennomsnittlig verdi på kontanter i omløp på 39,4 milliarder kroner ifølge Norges Bank. Det er 27 millioner kroner mer enn i 2021, og første gang på flere år at verdien av kontanter i omløp i Norge ikke har gått ned.