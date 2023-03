Knivstikkingen på Tøyen fremstår alvorlig

NTB

Knivstikkingen på Tøyen lørdag kveld framstår som alvorlig, opplyser politiet til VG søndag. I alt fem personer er siktet i saken.

Politiet meldte om hendelsen klokka 20.39 lørdag kveld. Da hadde en person blitt påført stikkskader. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men politiet opplyste lørdag kveld at det framstår som alvorlig.

Politiet har siktet fire personer for drapsforsøk og én for medvirkning til drapsforsøk etter at en person ble knivstukket på T-banen på vei til Tøyen i Oslo.

– Vi har ikke tatt stilling til om de pågrepne skal vi fremstilt for fengsling ennå, sier politiadvokat Christian Stenberg til VG.

Politiet opplyste lørdag at alle de pågrepne er relativt unge menn over eller under 20 år.

Det er meldt at hendelsen fant sted inne på et T-banetog som var på vei fra sentrum mot Tøyen, men dette er ikke bekreftet av politiet. Politiet opplyste lørdag at det var gjort noen beslag i saken, men ønsket ikke å kommentere dette ytterligere.