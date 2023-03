NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag.

Flere siktet for drapsforsøk i Oslo

Fire personer er siktet for drapsforsøk og én person er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter at en person ble knivstukket i Oslo, opplyste politiet i natt.

Hendelsen skjedde trolig på T-banen i østgående retning mot Tøyen. Politiet meldte om hendelsen klokka 20.39 i går kveld.

Kvinne slått ned i Hamar

En 20 år gammel kvinne ble slått ned av en mann i 40-årene i Hamar i natt. Det er opprettet sak på kroppsskade.

Kvinnen var en periode bevisstløs og er sendt til sykehus. Mannen skal ifølge politiet avhøres i dag.

ISS-besetning tilbake på jorda

En ISS-besetning på to amerikanere, en japaner og en russer var om bord i et SpaceX-fartøy som landet utenfor kysten av Florida i natt norsk tid.

SpaceX-fartøyet Endurance landet i havet utenfor Tampa. Turen fra ISS tok rundt ni timer. De fire har vært på den internasjonale romstasjonen (ISS) på et fem måneder langt forskningsoppdrag.

Biden og Californias guvernør i samtaler

Situasjonen til Silicon Valley Bank var tema for samtaler mellom USAs president Joe Biden og Californias guvernør Gavin Newsom. De to snakket i går om det pågående uværet i delstaten og tiltak knyttet til dette, men også om den kriserammede banken.

– Presidenten og guvernøren snakket om Silicon Valley Bank og tiltak for å gjøre noe med situasjonen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus i natt norsk tid.