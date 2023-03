Flere siktet for drapsforsøk etter knivstikking på T-banen i Oslo

En person med stikkskader er fraktet til sykehus etter en hendelse inne på Tøyen T-banestasjon. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlige. Foto: Alf Simensen / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet har siktet fire personer for drapsforsøk og én for medvirkning til drapsforsøk etter at en person ble knivstukket på T-banen på vei til Tøyen i Oslo.