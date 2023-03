Flere pågrepet etter voldshendelse på T-banen i Oslo

Oslo-politiet har pågrepet fire personer etter at en person ble påført stikkskader i en T-banevogn på vei til Tøyen. Hendelsen medførte full T-banestans.

Politiet meldte først om hendelsen klokka 20.39.

En person er blitt påført stikkskader. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men politiet skriver videre at det framstår som alvorlig. Vedkommende ble brakt til sykehus.

Den fornærmede personen er en mann. Han var bevisst ved ankomst på sykehuset.

Hendelsen har skjedd inne på et T-banetog som var på vei fra sentrum mot Tøyen, forteller operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther i Oslo politidistrikt til NTB.

Fire pågripelser

21.25 opplyser politiet at de har aksjonert på en adresse ikke langt fra Tøyen T-banestasjon.

Politiet meldte først at totalt fem personer ble tatt pågrepet inne i en leilighet på Tøyen. 22.18 opplyser politiet at det er fire av disse personene som er pågrepet, mens den siste personen har status som vitne.

Politiet har ikke noen oppdatert status på fornærmede.

Innsatsleder på stedet, Brian Skotnes, sier til pressen at alle de pågrepne personene er relativt unge menn over eller under 20 år.

– Det er litt tidlig å si, men min forståelse er at samtlige er kjente for politiet, sier Skotnes.

Politiet har gjort beslag

Han sier videre at de har gjort noen beslag i saken, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

– Det er ikke sikkert at dette kan settes i sammenheng med denne hendelsen. Det har vært en del mennesker i nærheten, og vi ønsker ikke at de som skal avhøres som vitner, skal bli påvirket, forklarer operasjonslederen.

Han sier også at de vil jobbe med å få fjernet T-banesettet fra stasjonen så fort som mulig.

Politiet opplyste tidligere på kvelden at de sikrer åstedet og avhører vitner.

– Forsinkelser en god stund

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby, sa til NTB like før klokka 21.30 at de ville sette i gang trafikken fra endeholdeplassene.

– Vi jobber med hvordan trafikken skal avvikles utover kvelden, men foreløpig er det ingen tog som passerer Tøyen stasjon. Det vil bli forsinkelser en god stund framover, sier hun.