Flere unge publikummere overstadig beruset i Holmenkollen

NTB

Politiet i Oslo ber foreldre følge opp ungdommene sine etter at flere unge personer i publikum i Holmenkollen beskrives som overstadig beruset.

– Her er høyt alkoholinntak. Flere unge personer er overstadig beruset, det opplyser politiet i Oslo , som har vært til stede under femmila i Holmenkollen for å se til at arrangementet gikk trygt for seg.

Arrangementet er nå over, men det skal være mye folk i området fremdeles. De berusede ungdommene blir nå tilsett av helse på stedet. Videre oppfordres foreldre til å følge opp temaet med sine ungdommer utover ettermiddagen, av politiet.

Ellers opplyser politiet at det har vært gode værforhold og god stemning i løypene. Det ble en god dag for de norske løperne og det hele endte med tidobbel norsk seier.