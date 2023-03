To kvinner tiltalt etter Sian-påkjørsel

Politiet gjorde undersøkelser på E6 ved Mortensrud etter at Sian-lederens bil var involvert i en trafikkulykke. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

To kvinner er tiltalt for grov kroppsskade etter at fem Sian-medlemmer ble lettere skadd i en påkjørsel på E6, melder Document.no.