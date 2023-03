NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 11. mars.

Tolv år siden Fukushima-katastrofen

I dag er tolvårsdagen for jordskjelvet, tsunamien og atomkatastrofen ved Fukushima-kraftverket i Japan i 2011. Over 18.000 mennesker mistet livet.

Tre år med koronapandemi

Det er i dag tre år siden WHO erklærte koronautbruddet for en verdensomspennende pandemi.

Årsmøter i Nordland og Rogaland Ap



Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på årsmøtet til Rogaland Ap, mens olje- og energiminister Terje Aasland deltar på årsmøtet til Nordland Ap.

Demonstrasjoner i Nederland

Nederlandske bønder planlegger en stor demonstrasjon i Haag, i protest mot regjeringens tiltak for å begrense nitrogenutslipp. Det er også planlagt en klimademonstrasjon i byen.

Kongefamilien er i Kollen



Dagens høydepunkt under Holmenkollen Skifestival i dag er den tradisjonelle femmila for menn, samt kombinertøvelser for kvinner og menn og hopprenn for kvinner og menn. Kongefamilien er til stede.