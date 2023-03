NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag.

Li Qiang valgt til Kinas statsminister

Li Qiang, en av president Xi Jinpings mest betrodde allierte, er utnevnt til ny statsminister i Kina. Valget, som fant sted under Folkekongressen i natt norsk tid, var høyst ventet. Li tar over posten etter Li Keqiang.

63-årige Li Qiang er tidligere leder for kommunistpartiet i Shanghai og arkitekten bak millionbyens omfattende koronastrategi. Det var han som besluttet av Shanghai skulle stenges helt ned i to måneder tidligere i år.

Norge gratulerer partene i Colombia

Colombias regjering og opprørsgruppen ELN er enige om å forhandle om en våpenhvile. Norge, som bistår i prosessen, sender sine gratulasjoner. Fredssamtalene finner sted i Mexico.

– Det handler om å involvere lokalbefolkningen i fredsprosessen, bedre den humanitære situasjonen i sårbare områder og en fremtidig våpenhvile, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Mann dømt for drap på student som forsvant

En mann er dømt til fengsel i 25 år til livstid for drap på studenten Kristin Smart, som forsvant fra et universitetsområde i California for 27 år siden. Den 19-årige kvinnen var student ved California Polytechnic State University i byen San Luis Obispo, rundt 30 mil nord for Los Angeles.

Liket ble aldri funnet, men Smart ble erklært død i 2002. Den dømte, en nå 46-årig mann, ble pågrepet i 2021. Han og Kristin Smart var begge førsteårsstudenter i 1996.

Brann i kjøpesenter

Det har brent i et kjøpesenter i Våler sentrum i Innlandet. Ingen er skadd, men politiet opplyser om skader innvendig.

Politiet meldte om brannen litt over midnatt. Brannmannskapene pakket sammen i firetiden natt. Skadeomfanget blir klarere når det er lyst.

Militærlastebil kjørte av veien i Troms

To personer var i en militærlastebil som kjørte av veien på E6 ved Nordkjosbotn i Troms. En person ble skadd og tatt hånd om av helsepersonell.

– Det er ikke snakk om en alvorlig skade, sier operasjonsleder Robin Lindberg i Troms politidistrikt til NTB.