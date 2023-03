Forsvarsministeren og forsvarssjefen i Kyiv – Norge trapper opp støtten

NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte fredag Kyiv. Norge trapper samtidig opp luftvern-donasjonen til Ukraina.

Der møtte de Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, skriver kanalen.

Der sa Gram at Norge vil bidra med to komplette NASAMS-luftvernsystem til Ukraina, i tillegg til to som allerede er levert.

– Norge har tidligere bidratt til en amerikansk donasjon av NASAMS med materiell og opplæring. Donasjonen har blitt høyt verdsatt og har hatt meget god effekt. Russiske missilangrep på ukrainsk infrastruktur viser behovet for å forsterke luftvernet i Ukraina. Ukraina har også i flere sammenhenger bedt om mer og bedre luftvern. Denne donasjonen vil bidra til en forsterking av Ukrainas luftvern, sier Gram i en pressemelding.

Den norske reisen til Ukraina ble holdt hemmelig som følge av sikkerhetstiltak.