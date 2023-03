23-åring dømt til fire års fengsel for drapsforsøk i Sarpsborg

NTB

En 23 år gammel mann er dømt til fire års fengsel for drapsforsøk etter at han knivstakk en mann under et slagsmål i Sarpsborg i desember 2021.