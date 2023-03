Farevarsel for mye snø på Østlandet og i Agder neste uke

NTB

Det er sendt ut farevarsel for snø på Østlandet sør for Mjøsa og i Agder mandag. Enkelte steder kan det falle 25 cm snø på et døgn, varsler Meteorologene.