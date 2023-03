Jon Niklas Rønning har funnet lykken på ny

Komikeren bekrefter forhold med tidligere TV 2-journalist.

Jon Niklas Rønning (43) forteller i et intervju med Dagbladet at han har kjæreste.

Den utkårede er Kjersti Skar Staarvik (41), som tidligere er journalist i TV 2. Nå er hun redaktør i magasinet Ren Mat.

– Vi likte samme type musikk, film, hadde et likt syn på livet, like verdier. Kjersti kaller meg melankomiker, fordi jeg har de to sidene av meg; tøysete, samtidig som jeg er et grublende vesen, sier Rønning til Dagbladet.

De to traff hverandre for snart to og et halvt år siden.

Rønning har tidligere vært gjennom et tøft brudd med komiker Kristine Riis. De to gjorde det slutt i 2019, fire måneder etter at sønnen deres ble født.

– Det var tøft å stå i et offentlig brudd - jeg brant meg nok litt på det. Selv om det er en del av spillet, er det utfordrende at mange skal ha en mening om det, samtidig som jeg var lei meg over at ting ikke ble slik jeg forestilte meg. I tillegg har både jeg og kjæresten barn fra tidligere, og det viktigste når man innleder en ny relasjon etter et brudd er å ivareta barna, forteller Rønning til Dagbladet.

43-åringen har også sønnen Gabriel fra et forhold før Riis.