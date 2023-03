Agder: Politiet advarer mot mobile vinningskriminelle

NTB

Politiet i Agder ber folk være oppmerksomme etter flere tyverier av GPS-er fra lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner.

– Vi ønsker å informere og advare om det vi tror er aktive og mobile vinningskriminelle i Agder, samt hva bedrifter kan gjøre for å sikre verdiene sine, sier næringslivskontakt i Agder politidistrikt, Eirik Berg Thorsrud.

De første tyveriene ble oppdaget natt til 3. mars.

– Mobile vinningskriminelle har gjerne hele landet som nedslagsfelt. De stjeler GPS utstyr fra lastebiler, traktorer og utstyr fra anleggsmaskiner, primært på natten, for å selge videre. Det er kostbart utstyr og vi ønsker at bedrifter er forberedt slik at de også kan være med på å forhindre kriminalitet mot egen bedrift, Thorsrud.