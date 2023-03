Politiet vil undersøke kranbil etter dødsulykke i Stavanger

NTB

En mann i 40-årene omkom torsdag etter en trafikkulykke i Stavanger. Politiet undersøker nå om en teknisk feil på en kranbil kan ha forårsaket ulykken.

Ulykken skjedde i tunnelen mellom Verksalmenningen og Haugesundsgata i Stavanger sentrum torsdag formiddag.

Årsaken til dødsulykken er ikke kjent. Personbilen og lastebilen med kran som skal ha vært involvert i ulykken, skal nå undersøkes av politiet. En teknisk svikt med kranbilen er en av hypotesene.

– Vi jobber videre med ulike hypoteser, og om det har skjedd noe straffbart eller ikke. En av hypotesene er at det var en teknisk feil med kranbilen, sier politiadvokat Cathrine Stensby-Johannessen ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Den døde mannen satt i personbilen. Lastebilsjåføren, en mann i slutten av 40-årene, er siktet etter ulykken og var i avhør torsdag.

– Han erkjenner ikke noen form for straffskyld. Han har forklart seg fullstendig for politiet og vet hva som skjedde med egen bil. Hva som skjedde med bilen til den forulykkede, er for ham ukjent, sier hans forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, til avisen.