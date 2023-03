Mange vurderer klimautslippet på maten når de handler

NTB

En av tre nordmenn vurderer klimautslippet når de handler, men de fleste synes det er vanskelig å vite hvilken mat som er klimavennlig, ifølge en undersøkelse.

En europeisk undersøkelse om bærekraftig mat viser at 34 prosent av nordmenn anser klimaavtrykk som viktig når de handler mat og drikke.

12.000 personer i Europa, inkludert Norge, deltok i undersøkelsen som er gjort på oppdrag fra Yara.

– Mens en av tre nordmenn anser klimaavtrykk som viktig når de kjøper mat, opplever majoriteten at det ikke er enkelt nok å forstå klimautslippene til maten de kjøper for å kunne ta bærekraftige valg. Over halvparten forbrukere ville foretrukket at matvarer var tydelig merket med karbonfotavtrykket, sier Birgitte Holter, leder for forretningsutvikling av grønn gjødsel i Yara.

Hun mener undersøkelsen viser at europeere er sterkt motiverte for å kjøpe bærekraftig mat for å redusere sitt eget klimaavtrykk.

– Dette burde være en oppvekker for hele matindustrien, sier Holter.