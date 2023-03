Foto: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP / NTB

NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 10. mars.

Von der Leyen møter Biden

USAs president Joe Biden tar imot EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Det hvite hus. Von der Leyen har besøkt Canada tidligere denne uken.

EU-kommisjonens visepresident i Norge

EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic er i Oslo, hvor han skal møte olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre, samt Equinor-sjef Anders Opedal.

Prognoser fra SSB

SSB inviterer til pressekonferanse hvor prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2026 legges fram. Også den siste utviklingen i konsumprisindeksen legges fram.

Helseministeren mottar rapport

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottar en rapport om sosial ulikhet i helse. Den er del av regjeringens kommende folkehelsemelding. Det vil komme anbefalinger for å utjevne helseforskjellene, både nasjonalt og kommunalt. Professor Sir Michael Marmot og The UCL Institute of Health Equity WellFare ved NTNU står bak rapporten.

Årets bilde 2022

Prisen Årets bilde 2022 og øvrige priser deles ut blant norske pressefotografer på Litteraturhuset i Oslo.

Dronning Sonja åpner fotofestival

Dronningen er til stede ved åpningen av Norsk Naturfotofestival, som markerer 10-årsjubileum. Festivalen arrangeres i Ski.

Finnmarksløpet starter

Europas lengste hundeløp, Finnmarksløpet, starter i Alta. Statsminister Jonas Gahr Støre står for åpningen. Første etappe går fra Markedsgata i Alta sentrum til Kautokeino og er rundt 132 kilometer lang.