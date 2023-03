Kreftforeningen frykter forskningsbrems – ber folk bli med på et krafttak

NTB

Kreftforeningen frykter at kreftforskningen bremses om ikke myndighetene øker pengestøtten.

– Myndighetene står overfor en kjempeutfordring med å sørge for at helsevesenet har mange nok hender i fremtiden, og forskning vil gi oss flere av løsningene vi trenger. Selv om flere vil få en kreftdiagnose i fremtiden, så vil nye behandlinger gjøre at flere overlever, og at kreften kan ta mindre plass i folks liv, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Pasientene kommer i hopetall

Signalene fra myndighetene er at det ikke vil være noen økning i offentlige forskningsmidler de neste årene. Det reagerer generalsekretæren på.

– Det er kritisk. Forskningssatsingen til myndighetene tar på ingen måte hensyn til den voldsomme økningen i antall kreftpasienter i årene fremover. Morgendagens pasienter kommer i hopetall. Det er viktigere enn noen gang at det gis mer penger til forskning, og sammen med det norske folk skal vi gjøre vår del av jobben, sier Ross.

Ønsker at folk skal være med på krafttaket

Kreftforeningen finansierer allerede en tredel av kreftforskningen som gjøres i Norge. I årene fremover må denne andelen øke hvis den medisinske utviklingen skal holde tritt med veksten i antall pasienter.

– Kreftsaken er en folkebevegelse, og Kreftforeningen driver folkefinansiering. I disse dager går mange tusen russ og andre engasjerte mennesker fra dør til dør og samler inn penger til kreftforskning gjennom Krafttak mot kreft-aksjonen.

Pengene som samles inn i år, går til forskning på kreft med spredning.

– Kreft som har spredt seg, er vanskeligere å kurere og mer utfordrende å behandle. Pasientenes håp er at forskningen skal gi nye behandlinger som kan gi dem litt mer tid. For disse pasientene kan litt mer tid bety alt, sier hun.

Årlig aksjon

Krafttak mot kreft er en årlig aksjon som organiseres av Kreftforeningen.

Siden 2006 har aksjonen samlet inn mer enn 430 millioner kroner til kreftforskning, ifølge Kreftforeningen.

Årets målsetting er å samle inn 40 millioner kroner til forskning på kreft med spredning.

Aksjonen gjennomføres 11.–19. mars.