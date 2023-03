NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Flere drept i skyting mot trossamfunn i Tyskland

Flere personer er drept og såret i en skytehendelse i et Jehovas vitner-lokale i den tyske byen Hamburg sent i går kveld. I natt sa politiet at de tror gjerningspersonen er blant de døde, men undersøker om flere kan ha vært involvert.

Det er uklart hvor mange som ble drept, men ifølge tyske medier er det snakk om minst sju personer. Enda flere skal være såret. Motivet for hendelsen er foreløpig uviss, men politiet tror det var en isolert hendelse.

Xi gjenvalgt i Kina

Xi Jinping ble i natt enstemmig gjenvalgt av Den nasjonale folkekongressen til en tredje periode som Kinas president og blir dermed sittende i fem nye år.

Presidenten hadde ingen motkandidater. Før har det vært praksis at kinesiske ledere sitter i to femårsperioder, noe Xi har ønsket at endres. Han er nå valgt til å lede landet i en tredje periode.

NYT: Kan komme tiltale mot Trump snart

USAs ekspresident Donald Trump kan bli tiltalt for sin påståtte rolle i utbetalingen av bestikkelser til en pornoskuespilleren Stormy Daniels, skriver New York Times. Videre skriver avisen at påtalemyndigheten i New York har fortalt Trump at dersom han ønsker å vitne i saken, kan han møte foran en storjury på Manhattan neste uke.

Fire kilder tett på saken sier til New York Times at dette er den sterkeste indikasjonen så langt på at den tidligere presidenten vil bli tiltalt. Verken påtalemyndigheten eller Trumps advokater har villet kommentere saken.

Brann på gård i Kongsberg

En brann i en driftsbygning spredde seg til flere andre bygninger på Skollenborg i Kongsberg kommune. Alle dyrene ble reddet ut. Sørøst politidistrikt meldte om brannen klokka 1.09. Da brant det i driftsbygningen

– Brannen har spredd seg og det brenner nå i tre bygninger. Alle dyra skal være ute og er uskadd. Det er fortsatt ikke meldt om personskade, og ingen er savnet, meldte operasjonssentralen noe senere. Ved 4-tiden hadde brannvesenet kontroll.

Dobling av ubehandlede manuell-saker hos Nav

Køen av sykepenge-saker som skal behandles manuelt i Nav, har mer enn doblet seg på halvannet år og inneholder nå 37.000 oppgaver som ikke er løst. Ifølge Klassekampen dreier det seg om saker der Nav mangler dokumentasjon eller at noe annet gjør at saken stopper opp.

Etaten vet ikke hvor mange personer som har saker i denne bunken. I en epost skriver Stine Olsen, direktør i Nav arbeid og ytelser, at årsaken til at bunken har blitt større, er at Nav har prioritert nye søknader om sykepenger.

Hovland hentet seg inn mot slutten

Viktor Hovland fikk ikke noen drømmestart på PGA-turneringen Players Championship i Florida. Men flere birdies mot slutten av runden reddet litt av dagen, og han kunne avrunde dagen tre slag under par – på en delt 12. plass.

Alle spillerne rakk imidlertid ikke å fullføre første runde i natt norsk tid, så stillingen kan endre seg noe. Amerikanske Chad Ramey leder turneringen, åtte slag under par. Så følger landsmannen Collin Morikawa, sju slag under par.