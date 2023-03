LO-forbund uenige i synet på ny oljeområder

NTB

Tidligere har LO sendt et felles høringssvar på regjeringens årlig utlysning av nye området på norsk sokkel, men i år har forbundene svart hver for seg.

Høringsrunden dreier seg om tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2023. Det vanlige er at LO sender et felles høringssvar og støtter regjeringens oljepolitikk, men slik er det ikke i år, skriver Klassekampen.

Fellesforbundet og Industri Energi støtter regjeringens ønske om å lete etter mer olje i Norskehavet og Barentshavet. Samtidig advarer Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Handel og Kontor i Norge (HK) mot planene.