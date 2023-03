Cappelen makulerte 2.000 barnebøker – men boken er fortsatt i salg

NTB

En tegning fra en barnebok først utgitt i 1985 førte til at forlaget Cappelen Damm i fjor trakk boken tilbake. Men den kan fortsatt kjøpes.

Barneboken «Bokstavene i rim og regler» ble først utgitt i 1985, men har kommet i flere opplag, det siste i fjor. I fjor makulerte forlaget 2.000 eksemplarer av boken og trakk den fra markedet, skriver Nettavisen.

Barneboken «Bokstavene i rim og regler» ble først utgitt i 1985, men har kommet i flere opplag, det siste i fjor. Her er 2009-utgaven av boken. Les mer Lukk

Boken er for barn mellom tre og seks år og inneholder rim og illustrasjoner til de forskjellige bokstavene i alfabetet. Stridens kjerne er siden som hører til bokstaven «n». Der er det et bilde av en mørkhudet dukke, sammen med andre leker, der en del av dem har «n» som forbokstav. Dermed kan tegningen gi assosiasjoner til ord som «neger» og «negerdukker».

Dette førte til at boken ble tatt fra markedet, men den kan fortsatt kjøpes hos flere bokhandlere, noe som fører til at forlaget nå går ut og ber om at butikker som fortsatt selger boken slutter med dette.

– Jeg var ikke klar over at noen bokhandlere fortsatt hadde noen eksemplar av boken i salg. Dette er beklagelig, og vi har nå tatt kontakt med bokhandelkjedene og bedt dem stanse dette salget, sier kommunikasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm