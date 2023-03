Senterungdommen varsler klimakamp på Sp-landsmøte

NTB

Senterungdommen reagerer på at moderpartiet ønsker fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel og varsler klimakamp fra ungdommene på partiets landsmøte neste helg.

Senterungdommen mener moderpartiet er i ferd med å skrote partiets nåværende olje- og gasspolitikk og vinke farvel til FNs klimamål, skriver Klassekampen.

– Dette kan farge Sp grått. Og vi skal være et grønt parti, sier leder Andrine Hanssen-Seppola til avisen.

Bakgrunnen for reaksjonen er en formulering i et av dokumentene til landsmøtet som sentralstyret i Senterpartiet vil legge fram. I dokumentet heter det at Sp vil «videreutvikle norsk petroleumsindustri ved å legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel».

Senterungdommen mener formuleringen bryter med Sp sin nåværende politikk på feltet, som blant annet slår fast at petroleumsforvaltningen og utvinningstempoet på norsk sokkel må være forenelig med og bidra til vedtatte klimaambisjoner i Parisavtalen, skriver avisen.

– Vi mener den foreslåtte formuleringen om å holde oppe et høyt aktivitetsnivå, er å skrote Sps nåværende politikk. Vi skal nå klimamålene og er nødt til å beholde muligheten for det, sier Seppola, som lover at Senterungdommen, som har landsmøtets største delegasjon, vil kjempe for at landsmøtet stryker hele formuleringen.

Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Sp mener på sin side at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør kravet fra Senterungdommen uansvarlig. Han skriver i en sms til avisen at det er feil tidspunkt å stramme inn olje- og gasspolitikken.