Konfirmantleder erkjenner seg delvis skyldig i seksuelle overgrep

NTB

En konfirmantleder i Rogaland har erkjent at har forsøkt å forgripe seg på en mindreårig gutt og ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to konfirmanter.

Mannen er tiltalt for gjentatte forsøk på å møte en konfirmant i kirken med hensikt om å utføre seksuelle handlinger.

Da rettssaken startet i Rogaland tingrett onsdag, erkjente tiltalte straffskyld for å ha forsøkt å forgripe seg på en mindreårig gutt og innrømmet seksuelt krenkende atferd overfor to konfirmanter, men nektet for at han utnyttet tilliten de fornærmede hadde til ham for å oppnå seksuell omgang, skriver Stavanger Aftenblad.

Flere ganger gjennom våren 2021 skal utnyttet han ifølge tiltalen sin stilling til å prøve å ha seksuell omgang med en konfirmant. I tillegg skal han ha sendt flere meldinger med seksuelt innhold til både den nevnte gutten og en annen konfirmant.

Ifølge tiltalen etablerte konfirmantlederen over tid et tillitsforhold til gutten, som mannen visste var i en sårbar posisjon. Politiet mener mannen deretter overtalte gutten til å møte ham i kirken, og at han lokket ham med seg opp i andre etasje med hensikt å ha seksuell omgang med ham.

Under rettssaken torsdag kom det fram at menigheten som den tidligere konfirmantlederen jobbet for, ikke har tatt kontakt med noen av de fornærmede eller bedt om unnskyldning. Bistandsadvokat Anne Kroken, som representerer en av de fornærmede, sier at det er «fullstendig ufattelig».

Tiltaltes nærmeste leder i menigheten innrømmet i vitneboksen torsdag at menighetens forsøk på å komme i kontakt med de fornærmede ikke var godt nok håndtert.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om ti måneders fengsel for den tiltalte, som er i 20-årene. Hans tilståelse og lang saksbehandlingstid trekkes fram som formildende moment, skriver avisen.