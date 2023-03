Økonomer med dårlig nytt: Varsler rentesmell

– At rentetoppen blir høyere enn man trodde, er vi helt trygge på, sier sjeføkonom.

Den norske kronen er på sitt svakeste på tre år og kommer trolig til å bli ytterligere svekket framover, ifølge Nordea Markets.

Kronen har blitt betydelig svakere enn Norges Bank har anslått. En svakere krone fører blant annet til at varene som importeres fra utlandet blir dyrere, og vil således føre til økt importert prisvekst.

Venter flere økninger

På rentemøtet i januar ble styringsrenten holdt uendret på 2,75 prosent.

Stadig flere økonomer venter at Norges Bank kommer til å varsle flere renteøkninger og en oppjustering av renteprognosen når den kunngjør sin beslutning om et par uker. Toneangivende analytikere venter nå en rentetopp 3,5 og 3,75 prosent – mot 3 prosent i nåværende rentebane.

– At rentetoppen blir høyere enn man trodde, er vi helt trygge på, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, til TV 2.

– Ligger nærmere fire enn 3,5 prosent

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen er skråsikker på at renta skal opp. Les mer Lukk

Olsen er klokkeklar på at det kan komme en dobbel renteheving om et par uker, og det blir garantert ikke den siste rentehevingen for denne gang, ifølge økonomen.

– Vår prognose er en topp på 3,75 prosent. Når det er sagt, ligger vi akkurat nå nærmere fire, enn 3,5 prosent, sier Olsen.

En styringsrente på 3,75 prosent betyr en gjenges boliglåns rente på rundt fem prosent.

Neste møte i rentekomiteen til Norges Bank er onsdag 22. mars. Beslutningen og Pengepolitisk rapport blir presentert dagen etter.