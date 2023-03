Ingeborg Myhre og Reidar Buskenes ferdige som «Lotto»-programledere

– Det føles litt vemodig og rart, sier Myhre.

Det blir endringer i NRKs tradisjonsrike «Lotto»-sendinger fremover. Programlederne Ingeborg Myhre (48) og Reidar Buskenes (43) er nemlig ferdig som programledere, melder Dagbladet.

Det skal ha kommet som en stor overraskelse på duoen, skriver avisen.

Myhre har ledet «Lotto»-sendingene to ganger i uken de siste tretten årene. Buskenes har på sin side jobbet med sendingene i femten år.

Myhre sier at hun ble veldig trist og overrasket over beskjeden hun fikk for om lag en måneds tid siden.

– De skal fornye Lotto, og da var ikke jeg en del av den fornyelsen. Det føles litt vemodig og rart. Jeg har vært der i 13 år. Men det er på tide å finne seg noe nytt, og det er faktisk noe jeg har tenkt på i rundt ett års tid. Jeg fikk den sparken i baken som jeg trengte, sier hun til Dagbladet.

Hun slutter som «Lotto»-programleder i mai, mens Buskenes slutter i august.

– Det stemmer at jeg har mistet TV-jobben, og jeg må innrømme at jeg er både overrasket og skuffet. Tidspunktet for forandringene er selvfølgelig kjedelig for min del siden jeg blir pappa til sommeren, men så er det jo slik at når en dør lukkes åpner andre seg. Nå bretter jeg opp ermene og ser lyst på framtida, sier 43-åringen til Dagbladet.

Det skal allerede være bestemt hvem som blir nye programledere, skriver Dagbladet. Hvem det blir, er foreløpig ikke kjent.

Lottosendingene til NRK begynte tilbake i 1987.