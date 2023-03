Forsvaret bekrefter: Russland utestengt fra Nato-øvelsen «Joint Viking»

For første gang er russiske observatører nektet adgang til å overvåke en Nato-øvelse på norsk jord.

Selv om årsaken er opplagt, er det likevel et veiskille i det mangeårige arbeidet med å bygge tillit og forutsigbarhet ved hjelp av gjensidig åpenhet mellom Russland og Nato.

Fungerende kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, kommandørkaptein Thomas Gjesdal, har denne forklaringen på hvorfor Russland ikke lenger er ønsket som observatør.

– Det handler om den situasjonen vi står i, sikkerhetssituasjonen i Europa og bakteppet med at Russland gjennomfører en angrepskrig mot Ukraina, sier Gjesdal.

15. november ble alle de 57 medlemslandene i OSSE rutinemessig varslet om Nato-øvelsen. Men i år var noe annerledes. Russiske, militære observatører som normalt får invitasjon, er varslet, men ble denne gang ekskludert.

Det skjer samtidig som trusselen fra Russland anses som forsterket i hele Norden. Både Sverige og Finland er fortsatt i søkeprosessen for Nato-medlemskap, men det er uvisst om Tyrkia og Ungarn vil slippe dem inn i alliansen.

Norge har allerede skjerpet beredskapen i det norske forsvaret og har foretatt justeringer for å kunne møte det nye trusselbildet. Mens noen av tiltakene er offentlige, er andre strategisk grep regnet som forsvarshemmeligheter.

Det er i denne situasjonen om lag 20.000 soldater fra en rekke Nato-land nå øver på vinterkrig i Norge. Til sammen 12.000 av soldatene inngår i «Joint Viking», mens 8.000 soldater deltar i den britiske marineøvelsen «Joint Warrior» som er flyttet fra Skottland til norskekysten.

– Disse øvelsene er desto viktigere i denne urolige tiden, at alliansen viser samhold. På denne måten demonstrerer vi vår vilje og evne til å forsvare oss mot en potensiell aggressor. Når vi er nærmeste nabo til et Russland som viser en uforutsigbathet og vilje til å angripe et nabolands suverenitet, må vi være klare til å forsvare oss, sier fungerende kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, kommandørkaptein Thomas Gjesdal, til ABC Nyheter.

Han viser til at Russland ble invitert invitert til øvelsen «Cold Response» i mars fjor, men Kreml skal ha takket nei. Da var invasjonen allerede et faktum, og krigen pågikk for fullt.

Hovedaktiviteten under de to parallelle øvelsene «Joint Viking» og «Joint Warrior» foregår i Troms med militære operasjoner både til lands, til vanns og i luften. Soldatene er i Norge for å trene på vinterkrig i arktiske strøk.

Ett av øvelsens hovedfokus er mottak av allierte forsterkninger fra andre Nato-land, som regnes som selve fundamentet for forsvaret av Norge.

Gjesdal understreker at det nordiske forsvarssamarbeidet har skutt fart etter at Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap. Nå veves de militære styrkenes operative egenskaper i Norden stadig tettere sammen.

– La oss si at det kommer allierte forsterkninger til Narvik som skal flyttes til Sverige og Finland. Da er det greit å ha alle prosedyrer klare, inkludert passering av grenseoverganger, bruk av GSM mobilnett og andre viktige aspekter som kan gjøre overgangen mellom militære styrker på tvers av landegrensene mest mulig sømløst, understreker Thomas Gjesdal.

Han viser til at Norge og flere andre Nato-land har forpliktet seg til å hjelpe Sverige og Finland militært hvis de angripes. Denne garantien er gjensidig og har gjort forsvaret av Norden mer slagkraftig, samordnet og effektivt i tilfelle et væpnet angrep.

– Sverige og Finland er to land som har lange tradisjoner som alliansefrie land. Vi har alltid hatt et godt og nært samarbeid i Norden, men nå blir dette enda tettere. Beredskap er ferskvare. Derfor er det viktig å øve sammen for å vise samhold og styrke, og evne og vilje til samarbeid og felles forsvar i en usikker tid, sier Gjesdal.

Øvelsene ledes av Forsvarets operative hovedkvarter. På grunn av øvelsene blir det innført restriksjoner for fly og droner i store deler av luftrommet over Nord-Norge og Trøndelag.

«Joint Viking» og «Joint Warrior» pågår i perioden fra 6. til 16. mars.

