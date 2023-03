Jernbanetilsynet kritiserer Bane Nor etter togstans i Romeriksporten

NTB

Statens jernbanetilsyn opplyser at det er funnet vesentlige mangler hos Bane Nor under et tilsyn av togstansen i Romeriksporten i desember.

To tog stoppet opp i Romeriksporten 12. desember i fjor og ble stående der i over fire timer. De to togene stoppet henholdsvis 150 og 1.500 meter inn i tunnelen fra Oslo-siden. Det var en skade på kjøreledningen som førte til togstansen.

Under tilsynet har Jernbanetilsynet avdekket vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap hos Bane Nor.

Direktør for Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, mener at Bane Nor ikke håndterte hendelsen til passasjerenes beste. Han mener fire timer er uakseptabelt lang tid å stå stille med et passasjertog, og at dette viser en svikt i Bane Nors beredskapsanalyser.

– Vi mener også at Bane Nor ikke har fulgt opp egne risikovurderinger der de har pekt på denne type hendelser. De har ikke vurdert behov for tiltak selv om de har avdekket en risiko for at en slik stans kunne skje.

– Mangler kriterier

Tilsynet skriver at Bane Nor mangler kriterier for når et driftsavvik går over til å være en nødsituasjon. Samtidig har ikke selskapet fulgt opp risikovurderinger og analyser med å vurdere behov for tiltak.

– Eksempelvis vil nødstrømssystemet allerede etter 45 minutter kunne stenge ned nødbelysning, kommunikasjonssystemene mellom togfører og de reisende, samt akustisk alarm ved døråpning. Dette gjør at det er svekket kontroll med hva som skjer i toget og om passasjerer forlater toget. Alt dette har betydning for sikkerheten, sier Reiersøl-Johnsen.

Undersøkt Flytoget og Vy også

I tillegg er det er for lite helhetlig ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet, heter det fra tilsynet.

Tilsynet har også undersøkt Flytoget og Vys håndtering av hendelsen. Rapportene er ikke klare, men Reiersøl-Johnsen sier det også er avdekket mangler hos dem.