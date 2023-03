Eksadvokat dømt til fengsel for underslag fra dødsbo

NTB

En tidligere advokat er dømt til to år og sju måneders fengsel for å ha tatt 7,5 millioner kroner fra flere dødsbo han hjalp klienter med.

Seks måneder av dommen fra Salten og Lofoten tingrett gjøres betinget med en prøvetid på to år, skriver AdvokatWatch.

Mannen er også dømt til å betale erstatning på 2,5 millioner kroner til Gjensidige forsikring, og til å betale erstatning til et dødsbo på fem millioner kroner.

I tiltalen het det at mannen i en periode på to år fram til 2021 tok 7,45 millioner kroner fra kontoer knyttet til fire ulike dødsbo. Mannen har erkjent de faktiske forhold og har sagt at han brukte pengene blant annet til drift av egen advokatvirksomhet, samt andre private formål.

Forsvarer Jan Erik Teigum sier at hans klient har fullt ut erkjent erstatningskravene. Han sier at det var uenighet om straffutmålingen i retten, men at han er glad for at det blir mindre soning enn de tre årene aktor ba om.

– Det er innenfor det vi forventet, sier Teigum.

Mannen har mistet advokatbevillingen tre ganger, senest i 2020.