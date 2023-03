Forsvarer mener tiltalt vaktsjef ikke kan straffes for fregattkollisjonen

NTB

Forsvarerne til den tiltalte vaktsjefen på KNM Helge Ingstad mener det vil være gammeldags og urimelig å dømme ham etter kollisjonen med tankskipet i 2018.

Forsvarer Christian Lundin gikk rett i angrep på aktoratets tolkning av ansvaret på fregatten da han torsdag morgen startet sin prosedyre i straffesaken i Hordaland tingrett. Lundin viste til at det var en gammeldags tankegang å legge skylden på enkeltpersoner for skipsulykker.

– Et straffansvar i denne saken vil stride mot reglene for sikkerhet på sjøen. Det er ikke lenger slik at sjefen på skipet har ansvaret for alt. Det er rederiet som har ansvaret, sa Lundin og viste til at Forsvaret ble ilagt, og har betalt, en foretaksstraff etter ulykken.

Onsdag la påtalemyndigheten ned påstand om betinget fengsel i 120 dager for den 33 år gamle vaktsjefen på KNM Helge Ingstad. Aktoratet sa han måtte kjennes skyldig for den dramatiske kollisjonen i Hjeltefjorden i Øygarden 8. november 2018 ved at han hadde ansvaret for fregattens navigasjon, som førte til kollisjonen og det totale havariet av krigsskipet og tapet av verdier for over 4 milliarder kroner.

Forsvareren trakk fram at vaktsjefen, som tok over ansvaret for krigsskipet bare minutter før kollisjonen med det dobbelt så store tankskipet Sola TS, er den eneste som er utsatt for personlig rettsforfølgelse etter kollisjonen. Han gjentok argumenter med at kollisjonen hadde et opphav i mangler på systemnivå i Forsvaret og advarte retten mot å konkludere med en fellende dom saken.

– Sannsynligvis vil en dom i denne saken få store konsekvenser for Sjøforsvaret, sa Lundin og viste til at både sjøforsvarssjefen og Forsvarsdepartementet er bekymret dersom det blir avsagt en fellende dom mot vaktsjefen.

– Det vil være kontraproduktivt å straffe tiltalte, sa Lundin.