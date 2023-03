FHI med tall om hvordan pandemien påvirket barn og unge i kommunene

NTB

Folkehelseinstituttet har lagt ut tall om hvordan barn og unge i hver enkelt kommune i landet ble påvirket av pandemien.

Oppvekstprofilene for 2023 har sett på barn og unges vei gjennom pandemien. Profilene inneholder statistikk om barn og unge i hver enkelt kommune, samt i bydelene i de fire største byene.

– Oppvekstprofilene er et viktig verktøy for å hjelpe kommunene i deres planarbeid for barn og unge, sier forsker Leila Torgersen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge FHI viser profilene også hva som kjennetegner de barna og familiene som har opplevd pandemitida som mest belastende.

– Pandemien har lært oss at konsekvensene av samfunnsmessige endringer rammer ulikt avhengig av de unges egenskaper, ressurser og livsbetingelser. Dette er viktig kunnskap når kommunene skal planlegge for best mulige oppvekstvilkår for barn og unge fremover, sier Torgersen