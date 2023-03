DNB-sjef tjente 15,4 millioner kroner i 2022

DNB sjef Kjerstin Braathen var den best betalte i konsernledelsen i 2022.

NTB

DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente 15,4 millioner kroner i 2022. Hun var dermed den best betalte i konsernledelsen.

Årsrapporten for 2022 viser at DNB-sjefen hadde en fastlønn på 8,6 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner kroner året før, skriver E24.

Deler av lønnen var i aksjer som utgjorde 2,5 millioner kroner. I tillegg fikk Braathen bonus på over 3 millioner kroner. På toppen fikk hun et beløp til ytelser og pensjonsopptjening. Totalt lå årslønnen på over 15 millioner kroner.

– Fjorårets lederlønnsoppgjør i DNB ble gjennomført innen en ramme på 3 prosent, som også gjelder konsernsjefen. Gjennomsnittlig forventet lønnsvekst for 2022 var 4,6 prosent, så konsernsjefens lønnsutvikling lå under lønnsutviklingen ellers i samfunnet, sier kommunikasjonsdirektør i DNB Vibeke Hansen Lewin.

I 2021 tjente konsernsjefen 15 millioner kroner. På andreplass kom Alexander Opstad, sjef i DNB Markets. Han tjente totalt 11,4 millioner kroner i 2021.