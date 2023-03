Porsanger-ordfører ber Støre om hjelp: – Finnmark er i krise

NTB

Om fraflyttingen de neste 40 årene blir like stor som de 40 siste, vil det ikke være folk igjen i Finnmark, sier Porsanger-ordfører Aina Borch.

Nå ber hun statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om hjelp. Støre landet onsdag i Finnmark, der han blant annet skal møte Sametinget og sametingspresident Silje Karine Muotka.

Der står Fosen-saken høyt på dagsordenen. Og det som Borch på sikt frykter kan bli konsekvensene for Finnmark.

– Det som er vår største utfordring, er fraflyttinga. Den er ikke bare dramatisk, men det holder på å bli en krise som det kan bli umulig å snu, sier den avtroppende ordføreren til NTB.

Store interessekonflikter

Selv har Borch bodd i Finnmark i 53 år og forteller om nedlagte butikker og tomme hus i store områder. Folk flytter fra – og ikke til.

– Vi har store arealer, vi har vind, vi har mineraler, vi har masse fisk i fjorden og laks i elva. Naturressurser som nesten ikke kan måle seg med noe annet. Likevel får vi ikke gjort noe med det fordi vi har så store interessemotsetninger, sier hun.

Disse dreier seg ofte om det skal åpnes for nye vindkraftanlegg eller gruvedrift. Til tider har samiske interesser og kommunens ønsker stått steilt mot hverandre.

– Det er utrolig vanskelig for oss som kommune å planlegge for næringsutvikling når Sametingsrådet på bakgrunn av reindriftsinteresser sier nei til det lille vi foreslår, sier Borch.

Striden har blant annet stått om flere vindkraftprosjekter i Porsanger.

– Vi må ha kraft for å skape nye arbeidsplasser, slår Borch fast.

Frykter presedens

Det er noe Aps ordførerkandidat i Porsanger Marielle Haugli stiller seg helhjertet bak.

– Kommunen har nesten ikke inntekter. Uten industriarbeidsplasser kan vi ikke tilby befolkningen vår andre tjenester og et kultur- og fritidstilbud, sier hun.

Til industriarbeidsplasser trengs strøm. Men det har Finnmark snart for lite av. Allerede har over 30 bedrifter fått avslag på å koble seg til nettet på grunn av manglende kapasitet.

Nettopp derfor er Fosen-dommen så viktig for Finnmark.

– Det jeg hører, er at reindrifta og Fosen-aktivister mener at møllene må rives. Men hvis det blir politikken, så kan vi ikke få bygd noe ny industri i Finnmark. Det vil bli konsekvensen av Fosen-dommen. Den vil skape presedens. Kan vi ikke ha vindmøller på Fosen, kan vi ikke ha vindmøller her i Finnmark, sier Borch.

– Vi må få avklart Fosen-saken før vi kan komme videre, slår hun fast.