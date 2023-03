Fem personer i 60–70-årsalderen i Innlandet siktet for overgrep mot barn

NTB

Fem personer fra Østerdalen og Glåmdals-distriktet er siktet for seksuell omgang med barn for mange år siden. Saken ble anmeldt i desember.

– Politiet mottok i desember en anmeldelse fra en kvinne som hevder hun gjentatte ganger er blitt utsatt for overgrep i barndommen og opp i voksen alder. Hun har forklart at overgrepene skal ha blitt utført av flere personer, sier politifullmektig Anna Brunstad i Innlandet i en pressemelding.

Kvinnen er hjemmehørende i Østerdalen. Ifølge Østlendingen er hun i 30-årene.

Politiet har etterforsket saken siden anmeldelsen ble levert, og på bakgrunn av etterforskningen er de fem siktet for seksuell omgang med barn. Ifølge Østlendingen skal forholdene de fem er siktet for, ha skjedd over 20 år tilbake i tid.

Politiet opplyser i en pressemelding onsdag kveld at de vil be om at fire av de fem siktede blir varetektsfengslet i fire uker, to av dem med full isolasjon. De vil ta stilling til fengsling av den femte personen torsdag. Fengslingsmøtene vil foregå i Østre Innlandet tingrett på Hamar. Første fengslingsmøte blir trolig klokken 10 torsdag, ifølge politiet.

To i samme familie

NRK melder at politiet mottok anmeldelsen fra den fornærmede kvinnen 14. desember i fjor. Kvinnen har vært i flere avhør hos politiet i januar og februar. I forrige uke mente politiet de hadde grunnlag for å ta ut siktelse og pågripe de fem personene.

To av de pågrepne er i familie med kvinnen som skal ha blitt utsatt for overgrepene. De tre andre skal ha vært venner av familien.

– Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at det har skjedd straffbare handlinger og har derfor pågrepet de fem personene for å få deres forklaringer. Vi har pågrepet alle fem samtidig for å sikre at de ikke kan påvirke hverandres forklaringer, sier Brunstad.

Politiet startet onsdag avhørene av de fem siktede. Østre Innlandet tingrett har behandlet begjæringer om ransaking og besluttet at det skulle ransakes hos de siktede.

– Tingretten har dermed vært enig i at det er skjellig grunn til mistanke, sier Brunstad.

Forsvarere vil foreløpig ikke kommentere

Advokat Jostein Løken, som representerer en kvinne som er siktet, sier saken er i en innledende fase:

– Derfor er det er for tidlig å si noe om spørsmålet rundt straffskyld, sier Løken til NTB.

Advokat Bjørn Erik Pettersen er forsvarer for en av de andre de siktede.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient, så jeg vet ikke hvordan vedkommende stiller seg til siktelsen. I løpet av ettermiddag regner jeg med å få snakket med klienten.

Advokat Mari Flobergseter, som også forsvarer en av de siktede, sier til NTB at hun ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt, siden etterforskningen er i en innledende fase.