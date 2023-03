Støre til heimevernssoldater i Finnmark: – Dere gjør en viktig jobb

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok seg en prat med lokale heimevernssoldater og innsatsstyrker da han onsdag besøkte Porsangermoen militærleir i Finnmark. Her snakker han med Edel Marlèn Taraldsen.

NTB

Forsvaret av Finnmark skal styrkes. Onsdag fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innblikk i hvordan Heimevernet i fylket trenes opp.

De siste fem årene har det vært satset mye på å bygge opp et sterkere landforsvar i Finnmark. Med et uforutsigbart Russland bare rundt 20 mil unna i luftlinje, og Ukraina-krigen som bakteppe, er oppbyggingen blitt høyaktuell.

De siste ukene har Støre besøkt både Hammerfest, Svalbard og nå Porsanger i Finnmark for å ta tempen på framdriften.

– Her har det vært bygget og investert. Mine besøk er en måte å anerkjenne det arbeidet på, sier Støre til NTB.

Skal dobles

En av militærleirene som er i sterk vekst, er Porsangermoen. De siste fem årene har tallet på soldater i leiren økt til 300, og planen er å doble antallet ytterligere til 600, en full bataljon, innen 2027.

– Anlegget her er noe vi har satset på de siste årene, sier Støre, som gjentar at målet er å ha et landforsvar som gir forutsigbarhet og holder spenningen lav.

Porsanger har fått 1,5 milliarder kroner til å utvide leiren, og onsdag fikk Støre inspisere hvordan byggingen skrider fram. Et nytt bygg som skal huse 170 soldater står nesten klart.

– Kjenner på en plikt

I en stor hall trener den lokale innsatsstyrken Ida og Lyra og heimevernssoldater fra HV17 på å bruke det nyinnførte våpenet Minimi, som skal erstatte den gamle MG3.

Blant dem er Frode Karlsen og Clyde Bantolo, som begge tilhører Heimevernets innsatsstyrke.

Til NTB sier de at Ukraina-krigen er blant det som har fått dem til å melde seg til tjeneste.

– Vi kjenner på en plikt. Det er viktig med tanke på den tida vi er inne i, sier de to til NTB idet Støre kommer forbi.

– Dere gjør en viktig jobb, sier statsministeren til de to soldatene.