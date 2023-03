Provoserte samer truer med å kutte Hurtigruten–bånd etter Trygve Hegnar-kommentar

Samisk reiselivgründer truer med å bryte samarbeidet med Hurtigruten etter at redaktøren i Finansavisen skrev om «grådige samer».

– Jeg kan ikke sitte stille i båten på verdens vakreste sjøreise. Naturen er vår kultur, og jeg kan ikke la Hegnar herje med vårt folk, sier Ellinor Guttorm Utsi til NRK.

Hun driver en samisk opplevelsessted lite utenfor Kjøllefjord på Nordkinnhalvøya og har i mange år hatt et samarbeid med Hurtigruten.

Overfor NRK sier hun at hun vurderer å revurdere samarbeidet med rederiet etter en lederartikkel fra Finansavisen-redaktør og styreleder i Hurtigruten, Trygve Hegnar.

«Grådige samer»

3. mars skrev Hegnar en lederartikkel om Fosen-aksjonene i Oslo, der tittelen var «Grådige samer». I artikkelen skrev Hegnar også at «Vi kan ikke la samene herje med oss» og at:

«Storsamfunnet kan ikke finne seg i at reineierne vil rive ned uansett pris. Spørsmålet kan heller ikke avgjøres av om noen titalls samer sperrer adgangen til noen departementer noen dager. De kan reise hjem nå».

Artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen (25) utenfor regjeringskvartalet sammen aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat. Aksjonistene blokkerte inngangene til Olje- og energidepartementet.

I tillegg til å være redaktør i Finansavisen, er Trygve Hegnar også styreleder i Hurtigruten AS. Trygve Hegnars Periscopus eier 4,89 prosent av aksjene i selskapet, ifølge E24. Periscopus eier også, i tillegg til Finansavisen, også ABC Nyheter, gjennom ABC Startsiden. ABC Nyheters redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.

– Provoserende og utrolig rasistisk argumentasjon

Utsi sier hun ble provosert av Hegnars utsagn, spesielt siden han også er styreleder i Hurtigruten. Hun sier hun har vært stolt av samarbeidet med Hurtigruten.

– Men om det viser seg at Hegnars uttalelse er et syn Hurtigruten selv også bærer gjennom ledelsen og det øvrige styret, så har vi problemer med å være leverandør, sier hun til NRK.

– Det er en provoserende og utrolig rasistisk argumentasjon. Det er ikke sånn vi skal behandle minoriteter i rettsstaten Norge, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet til Dagbladet om lederartikkelen.

– Her er det ikke reineierne eller samene som herjer med oss. Her er det storsamfunnet som har herjet med samene. Vi har anerkjent å gi dem minoritetsbeskyttelse og grunnleggende rettigheter som er strengere enn resten av samfunnet, sier Gulowsen om Hegnars argumentasjon.

Hegnar: – Meningsløs sammenligning

Til NRK skriver Trygve Hegnar i en epost at han ikke representerer Hurtigruten når han skriver sine lederartikler i Finansavisen.

– Jeg har ingen mening om hva HR ønsker eller vil gjøre. Jeg skriver og deltar i debatten som en uavhengig redaktør. Det er meningsløst å koble redaktørrollen med HRs virksomhet, skriver Hegnar til NRK.

Overfor NRK angrer han ikke på karakteristikkene av samer i lederartikkelen.

Hurtigruten skriver til NRK at lederartikler i Finansavisen ikke er et uttrykk for Hurtigrutens mening og at «Lederartikkelen om samer og urfolks rettigheter gjenspeiler ikke Hurtigruten Groups synspunkter og verdier».