Journalistundersøkelsen 2022 viser at en tredel av norske journalister utsatt for hets, trakassering eller sjikane i løpet av det siste året. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

En tredel av norske journalister har blitt utsatt for hets, trakassering eller sjikane i løpet av det siste året, ifølge en ny undersøkelse.

Det er Journalistundersøkelsen 2022 som viser at en av tre norske journalister det siste året har blitt utsatt for hets, trakassering eller sjikane fra kilder, intervjuobjekter eller publikum, skriver Journalisten.

Det er ansatte som jobber med utenriks som slår verst ut i undersøkelsen. 64 prosent av disse rapporterer om sjikane, hets, krenkelser eller trakassering det siste året, mens 28 prosent er blitt utsatt for trusler.

Blant dem som har blitt truet eller sjikanert, svarer 60 prosent at dette kom via epost, tekstmelding eller brev. Andelen fra kommentarfelt og sosiale medier var henholdsvis 42 og 43 prosent. Kun 0,45 prosent hadde blitt utsatt for vold fra publikum eller kilder i løpet av det siste året.

Journalistundersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Oslo Met.