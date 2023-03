Sophie Elise, Brennpunkt og P1+ skal diskuteres i Kringkastingsrådet

NTB

Kringkastingsrådet skal torsdag diskutere Sophie Elise-podkasten, Brennpunkts eldredokumentar, nytt sendeskjema for P1+ og manglende norske naturprogrammer.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og fungerende underholdningsredaktør i NRK, Christina Rezk Resar, innleder debatten med å fortelle om bakgrunnen for podkasten «Sophie og Fetisha».

NRK har i alt fått 4.300 klager i forbindelse med podkasten etter at Sophie Elise Isachsen publiserte og senere slettet et bilde på Instagram av seg selv og en annen influenser som holdt en pose med noe hvitt i. Det er ikke kjent hva som var i posen.

I forrige uke ble det kjent at samarbeidet mellom NRK og Sophie Elise hadde blitt avsluttet.

Kringkastingsrådet skal også diskutere det nye sendeskjemaet til radiokanalen P1+, som retter seg mot eldre lyttere, etter å ha fått mange henvendelser i forbindelse me at sendeskjemaet ble endret 1. mars. NRKs tilbud til de eldre blir et eget tema på møtet.

De vil også se på henvendelser om mangel på norske naturprogram i NRK og en klage på Brennpunkts dokumentar om eldreomsorg i Norge.