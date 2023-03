Nye oppsiktsvekkende tall overrasker ikke forsvarsministeren

NTB

Bjørn Arild Gram (Sp) er ikke overrasket over nye tall fra som sier at kun 41 prosent vil anbefale kvinner å gjennomføre førstegangstjenesten.

I fjor ville 70 prosent anbefale jenter førstegangstjenesten, mens tallet nå er redusert til 45 prosent, viser nye tall som Norstat har hentet inn fra NRK.

Kanalen har gjennom det siste året avslørt en rekke saker hvor det har blitt påvist seksuell trakassering i Forsvaret og en ukultur. Det måtte forsvarsminister Bjørn Arild Gram svare for på den internasjonale kvinnedagen.

– Det skal være trygt i Forsvaret

I Stortingets spørretime onsdag spurte SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland forsvarsminister om han var overrasket var over at under halvparten av de spurte anbefaler kvinner å gjennomføre førstegangstjenesten.

– Vi har Forsvaret for at det skal være trygt å være i Norge, og da er det også viktig at det skal være trygt å være i Forsvaret. Det er ingen grunn til å være overrasket over disse tallene når vi har fått disse fortellingene i løpet av de siste året om situasjonen i Forsvaret, svarte Gram.

– Tatt en rekke grep

Unneland påpekte i neste spørsmål at det er urovekkende høye tall knyttet til varslinger om seksuell trakassering i Forsvaret, og at varslerne ikke blir fulgt opp.

Han ville ha svar på hva forsvarsministeren mener er riktige reaksjoner overfor ansatte i Forsvaret som ikke følger opp varslingssakene.

– Det er opplagt at varslingssystemet i Forsvaret ikke har vært godt nok. Derfor er det også tatt en rekke grep, både for å følge opp den enkelte varsler bedre og sørge for bedre likebehandling av de varslingssakene som kommer.

– Det er også helt opplagt at man har en plikt til å følge opp hvis det skjer noe som er uakseptabelt, og gjør man ikke det, så må det følges opp i ansettelsesforholdet med de reaksjonene som foreligger i arbeidslivet, svarer Gram.