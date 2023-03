Senterungdommen vil stramme inn narkotikapolitikken

NTB

Senterungdommen vil ha strengere narkotikapolitikk, og tar saken opp på Sps landsmøte. De vil reversere det liberaliserende grepet fra Riksadvokaten i fjor vår.

– Vi vil rette opp i Riksadvokaten sine grep, for konsekvensene er frislipp og at politiet i praksis står uten virkemidler både når det kommer til forebygging og å følge opp rusproblemer. Det er politikerne som skal styre ruspolitikken, og dette handler om hvilket samfunn vi ønsker oss, sier leder Andrine Hanssen-Seppola i Senterungdommen til NTB.

Hun viser til de nye retningslinjene Riksadvokaten sendte ut i fjor, som slår fast at mindre doser narkotika til eget bruk ikke skal møtes med straff. Bakgrunnen er nye politiske signaler og tre dommer i Høyesterett.

Hanssen-Seppola peker imidlertid på at det ikke er noen enighet om noen rusreform på Stortinget.

– Det er feil å frata politiet muligheten til å avdekke og forebygge bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Det er et farlig skritt i feil retning, sier hun.

– Står samlet

Det blir narkotikadebatt når Senterpartiet møtes til landsmøte 17.–19. mars. Senterungdommen har fremmet et eget resolusjonsforslag om ruspolitikk. Flere av grepene derfra er allerede tatt inn i et forslag fra resolusjonskomiteen, ledet av nestleder Ola Borten Moe.

– Bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal fortsatt være straffbart. Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika, heter det i forslaget som fremmes av komiteen, og som er basert på Senterungdommens forslag.

Senterungdommen-lederen opplever at de har god støtte fra moderpartiet i narkotikaspørsmålet, og tror ikke forslaget blir gjenstand for voldsom debatt.

– Det kjempeviktig at vi står samlet i vårt parti, spesielt med tanke på hvor stor splittelse det er ellers i ruspolitikken i Norge. Vi er jo uenige med SV og deler av Arbeiderpartiet og AUF, så da er det viktig at vi er samlet for å kjempe for de som sliter med rus og å sikre en bedre politikk for fremtiden, sier hun.

Annen retning

De fleste andre ungdomspartiene ønsker en liberalisering av narkotikapolitikken.

– Vi skiller oss fra dem, men vi skiller oss ikke fra ungdommen i samfunnet. Det er store rusproblemer mange steder blant unge, og ungdommen jeg møter er opptatt av at mer frislipp i samfunnet vil få store, negative konsekvenser. Her må andre ungdomspartier gå i seg selv, og tenke over hvorfor de har valgt en retning i ruspolitikken som har potensial til å tilgjengeliggjøre narkotika i så stor grad, sier Hanssen-Seppola.

Hun er tydelig på at Senterungdommen står hardt på sitt nei til narkotika.

– Det er ingen motsetning mellom hjelpe folk og straffe folk, sier hun.

Hun mener mange umiddelbart tenker på straff som fengsel, men ønsker i større grad alternative reaksjoner.

– For eksempel ruskontrakter. Hvor man anerkjenner at folk har gjort noe som ikke helt innafor, som er farlig for den enkelte og for samfunnet. Og at man så må møte opp til samtale, sier Senterungdommen-lederen.

Også Akershus Senterparti har foreslått til landsmøtet å gjeninnføre ruskontrakter. Ordningen ble stanset fordi den manglet hjemmel i loven.