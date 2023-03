Norsk gasseksport falt i starten av året

NTB

I januar og februar i år ble det levert 8,4 prosent mindre gass i rør fra Norge enn i samme periode i fjor.

Ifølge Aftenposten kommer dette fram i tall fra den belgiske tenketanken Breugel, som overvåker flyten av gass i rør til EU.

Både Rødt og SV har stilt olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skriftlige spørsmål om hvorvidt Norge leverer det maksimale vi kan av gass – i en tid der russisk gasseksport til Europa er redusert til et minimum.

I oktober i fjor uttalte Aasland at det viktigste Norge kunne gjøre, var å levere så mye gass som mulig hver dag. I svaret til Rødt skriver han nå at dette ikke må tolkes som selskapene på sokkelen skal produsere maksimalt med gass, bare at myndighetene har lagt til rette for muligheten for at det kan skje, skriver avisen.