Rogaland Ap: Tajik er fortsatt vår nestlederkandidat

NTB

Rogaland Ap, fylkeslaget til Hadia Tajik, står fortsatt ved at hun bør bli nestleder.

Fylkeslaget er så langt det eneste som har vedtatt at de ønsker Tajik som nestleder. Den siste tiden har nestlederdebatten dreid seg om Hadia Tajik og Tonje Brenna.

Om Tajik blir nestleder får hun også automatisk en plass i sentralstyret. I dag har Rogaland ingen fra fylket i sentralstyret.

– Vi har en helt klar forventning om at Rogland er representert i det nye sentralstyret, og det er noe vi legger til grunn at valgnemnda vil legge opp til, sier Jarle Nilsen til Klassekampen på vegne av fylkeslaget.

En rekke fylkeslag har gått inn for kunnskapsminister Tonje Brenna som nestleder.

– Hun er en veldig god kandidat, hun også, og vi er helt trygge på at også Tonje kommer til å gjøre en veldig god jobb. Så er det noen partilag som ennå ikke har sagt hva de mener, og noen av dem har gitt signal om at de kan ende opp med å støtte Hadia. Det gjør at vi er i en veldig privilegert posisjon, sier Nilsen.

Hadia Tajik var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015 til hun trakk seg i mars 2022 i forbindelse med flere pendlerboligsaker. Valgene skjer under landsmøtet i Arbeiderpartiet fra 4. til 6. mai i Folkets Hus i Oslo.