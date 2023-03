Analytiker er optimist på vegne av strømkundene

NTB

Store mengder fornybar energi i Europa i år vil presse ned strømprisene, ifølge analytiker.

– Det er en enorm endring i det fundamentale, sier sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Europower.

Fjoråret var eksepsjonelt med høye priser og stort bortfall av produksjon forårsaket av stengte atomkraftverk og stans for russisk gass.

– Vi mistet 200 TWh på toppen av at det var krig i Europa. Heldigvis var det nesten 100 TWh med ny vindkraft og solkraft som var på vei inn, som ble ferdig utbygd, sier Lilleholt.

Nå anslår Lilleholt at det kan bli tilgjengelig så mye som 200 TWh fornybar kraft i det europeiske markedet i år. Det vil få stor betydning for gassforbruket.

– Etterspørselen etter gass er ekstremt mye lavere enn for ett år siden. Bare fra desember og til nå har det vært en formidabel endring.

Effekten av at det blir mye mer fornybar energi tilgjengelig, er ikke bare at gassforbruket synker. Det fører også til at prisene faller.

– Vi har gått fra 4–5 kr/kWh til 1–1,5 kr/kWh fordi det kommer stadig mer fornybar energi i Europa, og forbruket faller.

– Man har gjort seg nesten uavhengig av gassen i Russland. Dette viser hvor effektiv prismekanismen er. Forbruket er redusert effektivt. Det grønne skiftet går sin gang, i full fart.